Marlon Fossey, recrue estivale des Rouches: «Ma carrière doit encore commencer au Standard»

Avec le recrutement de Marlon Fossey à Fulham (où il lui restait un an de contrat et ne voulait pas prolonger), Ronny Deila a désormais le choix pour le poste de back droit, même si Gilles Dewaele, compte tenu de sa prestation à Saint-Trond, part favori pour conserver sa place dimanche contre le FC Bruges. Il n’empêche que l’Américain a hâte de découvrir l’ambiance à l’occasion du choc à Sclessin. « Si j’ai bien compris, c’est aussi le rendez-vous entre les deux publics les plus chauds de Belgique, le stade va être en ébullition », confie le nouveau numéro 13 des Rouches. « Je vais également découvrir quel est le niveau des meilleures équipes en Belgique. »

Aussi étrange que cela puisse paraître alors qu’il affiche 24 ans, la carrière de Fossey doit encore démarrer avec un contrat de 3 ans à Sclessin alors que son expérience tant à Fulham qu’en prêt en League One à Shrewsbury et à Bolton a souvent été limitée par des blessures au genou. « Ai-je été victime de malchance en étant coupé dans mon élan ? Je ne parlerais pas en ces termes-là. La première blessure a été difficile à vivre mais d’un autre côté tous ces contretemps m’ont appris à prendre soin de mon corps. Être passé par là va me servir pour la suite de ma carrière. Mais c’est vrai qu’elle débute vraiment pour moi avec cette première expérience loin d’Angleterre après 12 ans à Fulham. mais je suis 100 % fit. J’ai fait toute la préparation avec Fulham et j’ai joué en Carabao Cup il y a quelques semaines. L’expérience vient avec les matches, j’espère apporter mon énergie et mon dynamisme à l’équipe. Et contribuer à la ramener là où elle était auparavant. »