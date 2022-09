Eric Deflandre: «Au Standard, Ronny Deila me fait penser à Sa Pinto»

Adjoint de Gaëtan Englebert au RFC Liège, Eric Deflandre évoque les deux clubs liégeois chers à son cœur et préface le choc dominical entre le Standard et le FC Bruges. Sans le moindre artifice…

Heureux ! Éric Deflandre est un homme heureux. Heureux de servir, en qualité d’adjoint de Gaëtan Englebert, les intérêts d’un club, le RFC Liège, qui l’a vu grandir et où il a mis en 2012, il y a un peu plus de dix ans, un terme à sa magnifique carrière de footballeur. Heureux aussi de pouvoir continuer à vivre au quotidien sa passion, même si c’est loin de la lumière des projecteurs qui avait illuminé sa reconversion au Standard, ce qui n’est pas nécessairement pour lui déplaire. Pur Liégeois, comme il se définit lui-même, et fier de l’être, celui qui était encore, il y a un an, l’adjoint de Mbaye Leye à Sclessin préface le choc dominical entre le Standard et le FC Bruges, deux clubs qui ont jalonné son parcours.