Vers une vague de froid en France ce week-end, qu’en est-il en Belgique?

Le temps sera sec et plutôt ensoleillé sur le pays mais un air frais va descendre du nord et donner des nuits froides. « À l’échelle de l’hexagone, la journée la plus fraîche sera dimanche », poursuit La Chaîne Météo. La journée de lundi sera froide également avant « une lente remontée progressive » des températures maximales la semaine prochaine.

Ce constat est partagé par Météo France. « Le changement de masse d’air se fera sentir sur l’ensemble du pays samedi, avec des minimales généralement comprises entre 5 et 10 ºC, hors littoral, sur la moitié nord, entre 9 et 13 ºC dans le Sud-Ouest, entre 16 et 19 ºC côté Méditerranée », indiquent les prévisionnistes dans un communiqué.

« Des minimales souvent à un chiffre »

Dimanche, « à la faveur d’un ciel nocturne souvent dégagé, une certaine fraîcheur pourra se faire ressentir au petit matin, avec des minimales souvent à un chiffre, et les premières gelées blanches possibles localement dans le Nord-Est », affirme Météo France qui prévoit par exemple 4ºC à Vichy et Chaumont, 3ºC à Auxerre ou 5ºC à Alençon.

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, hors littoral, les températures dimanche matin seront comprises entre 6 et 10ºC, contre 11 à 13ºC attendues vendredi matin. Les températures resteront fraîches lundi matin (de 7ºC à Avesnes-sur-Helpe à 10ºC à Hazebrouck).

Et en Belgique ?

Ce jeudi soir et la nuit prochaine, la nébulosité sera variable. L’une ou l’autre averse restera possible localement mais en de nombreux endroits, le temps restera sec. Par moments, quelques larges éclaircies feront leur apparition. En Ardenne, de la brume ou quelques bancs de brouillard pourront se former. Les minima seront compris entre localement 5ºC en Haute Ardenne et 17ºC en bord de mer. Le vent sera faible à parfois modéré dans les terres de secteur ouest à nord-ouest. En bord de mer, le vent sera assez fort à fort de nord-ouest.

Vendredi, le temps sera variable et partiellement à très nuageux avec des averses en provenance de la mer du Nord. Ces averses pourront localement être intenses et accompagnées de grésil ou de quelques coups de tonnerre. Les maxima se situeront entre 10ºC en Hautes-Fagnes et 15 ou 16ºC en Flandre. Le vent sera modéré, assez fort à fort à la mer, de nord-ouest. Sur l’ouest, des rafales de 50 à 60 km/h sont possibles.

Samedi, le temps restera variable avec de nombreux nuages accompagnés d’averses ou de périodes de pluie depuis la mer du Nord. Les maxima atteindront environ 10ºC en Haute Ardenne et 15ºC en plaine. Le vent sera modéré dans les terres, assez fort à fort à la mer, de nord-ouest.

