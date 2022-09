Roger Federer annonce sa retraite: les premières réactions

« Je jouerai encore au tennis à l’avenir, bien sûr, mais ce ne sera plus lors des tournois du Grand Chelem ou sur le circuit », a complété Federer. Le Bâlois n’a plus rejoué en compétition depuis son élimination en quart de finale de Wimbledon 2021 en raison d’un genou récalcitrant.

« C’est une décision douce-amère parce que tout ce que le circuit m’a apporté va me manquer. Mais, en même temps, il y a tellement de choses à fêter », a souligné l’ancien N.1 mondial qui a détenu le record de titres en Grand Chelem avant d’être dépassé par Rafael Nadal (22) puis Novak Djokovic (21).

Les premières réactions

Wimbledon a rendu jeudi sur Twitter un hommage ému à Roger Federer, qui a bâti sa légende sur le gazon londonien, où il s’est imposé huit fois, un record : « Merci pour les souvenirs et la joie ».

« Roger, par où commencer ? », écrivent les organisateurs après l’annonce de la retraite du Suisse. « Cela a été une chance d’être les témoins de ton voyage et de te voir devenir un champion dans tous les sens du terme (…). Tout ce qu’on peut dire c’est merci, pour les souvenirs et la joie que tu as donnés à tant » de gens.

A Paris, le tournoi de Roland-Garros a simplement tweeté : « légende du tennis », accompagné d’une photo du joueur sur la terre battue. Le tournoi de l’US Open a lancé un « Merci Roger » suivi d’un émoji en forme de cœur sur le réseau social.

Son dernier vainqueur et nouveau numéro un mondial Carlos Alcaraz a dans un premier temps simplement partagé un « Roger… » accompagné d’un coeur brisé, avant de trouver ses mots. « Roger a été l’une de mes idoles et une source d’inspiration. MErci pour tout ce que tu as fait pour notre sport. Je garde l’envie de jouer avec toi. Je te souhaite bonne chance pour ce qui t’attend à l’avenir. »

Alcaraz n’est évidemment pas le seul joueur à avoir réagi à cette annonce. Stan Wawrinka, compatriote de Federer avec qui il a gagné l’or olympique, a partagé sa tristesse.

« Je t’aime, Roger », a écrit Juan Martin del Portro. « Merci pour tout ce que tu as fait pour le tennis et pour moi. Le monde du tennis ne sera plus jamais le même sans toi. »

« Roger Federer est le champion des champions », lance pour sa part Billie Jean King. « Il a le jeu le plus complet de sa génération et a conquis le cœur des fans de sport du monde entier avec une incroyable rapidité sur le court et un puissant esprit de tennis. Il a eu une carrière historique avec des souvenirs qui perdureront. »