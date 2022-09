Michael Rogers: «Remco est tellement compact sur le vélo, c’est un énorme avantage»

Avec ses lunettes noires et ses cheveux chiffonnés, il a le look de professeur de phylo’ cool et le propos posé qui va avec. Consécutivement triple champion du monde du chrono, de 2003 à 2005, l’Australien s’est rangé des pelotons il y a six ans mais reste plus que jamais impliqué dans le cyclisme. « Head of road cycling and innovation » à l’UCI, l’ancien rouleur de Mapei, Quick-Step ou Saxo dirige une équipe de « dix personnes » travaillant avec les teams et les coureurs, gérant l’attribution et le ranking avec les fameux points UCI tout en étant en contacts étroits avec les différents constructeurs pour valider les nouveautés. « Quand une marque propose une innovation, elle passe par nos bureaux », explique à quelques mètres de l’arrivée du chrono de Wollongong le quadra’ (42 ans), originaire du coin.