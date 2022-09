Comment l’œuvre de David Bowie a été influencée par la science-fiction

Juin 2013… Le Science-Fiction and Fantasy Hall of Fame intronise trois nouveaux récipiendaires : Hans Ruedi Giger, John Ronald Reuel Tolkien et David Robert Jones dit David Bowie, qui rejoignent ainsi un panthéon dans lequel figurent tous les « grands » du genre, d’Asimov à Philip K. Dick, de Ray Bradbury à Ridley Scott en passant par Mary Shelley, H.G. Wells, James Cameron et Edgar Rice Burroughs. Etonnant, quant à Bowie ? Non ! Le Major Tom et son « ground control », The Spiders from Mars, Space Oddity, l’alien femelle du clip de Blackstar : son œuvre est parsemée de références à l’espace, à la science-fiction et à la chose futuriste.