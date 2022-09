Climat: Régions et fédéral ont conclu un accord partiel

Les trois Régions et le fédéral ont conclu un accord limité sur les questions climatique. Il se répartissent plus d’un milliard et demi d’euros mais laissent d’autres enjeux pour plus tard.

On ne l’attendait pas si tôt, mais la pression de la crise est parfois la plus forte. Alors qu’ils en discutent sans succès depuis des mois, le fédéral et les trois Régions ont dégagé un accord provisoire et partiel sur le partage des objectifs climatiques belges. Le deal conclu sous présidence flamande tient en quatre points et de nombreuses inconnues. Sans doute le plus important : les quatre se partagent l’argent issu de l’achat par les entreprises belges des permis d’émission de CO2. en 2021 et 2022. Actuellement, plus d’un milliard d’euros dorment sur un compte bloqué de l’Etat fédéral. On estime qu’il y en aura 1,5 d’ici à la fin de l’année. Pas de surprise : les quatre reprennent l’ancienne clef de répartition du précédent « burden sharing ». Sur le milliard et demi, la Wallonie obtient environ 460 millions, Bruxelles en décroche 113, le fédéral 135 et la Flandre 790. Quant à savoir à quoi cet argent va servir, rien ne le précise. Chaque gouvernement pourra en disposer comme il l’entend.