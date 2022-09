Biscuit gratuit et bougies pour Wout van Aert, 50 bornes pour Remco Evenepoel (photos)

La sortie était prévue à dix heures tapantes mais les perspectives bien pluvieuses sur Wollongong ont étrillé la théorie. Du coup, le groupe belge est parti plus tôt et a anticipé la drache, insistante toute l’après-midi sur la côte pacifique embrumée, séquelle visible du printemps local au mercure timoré (14 degrés). Hé oui, à l’autre bout du monde, les saisons sont inversées, les repères aussi. Au menu des coureurs, une centaine de bornes à gauche de la route pour les six membres de la sélection. Les deux derniers, Pieter Serry et Quinten Hermans, ont de leur côté pris l’avion ce jeudi depuis Bruxelles.

Absent et logiquement fatigué mercredi, à la recherche d’un repos bien mérité après son vol vers l’Australie dans le souffle de sa Vuelta victorieuse, Remco Evenepoel s’est cette fois joint au groupe même s’il a écourté sa sortie. Il a gardé le casque « rojo » de son sacre espagnol pour pédaler cinquante bornes sur son vélo classique et noir, pas la monture de chrono. « Aujourd’hui, j’étais à l’heure. Bon anniversaire Wout van Aert », a-t-il commenté sur Strava, où il a publié sa sortie d’une 1h34.

C’est que, ce jeudi, l’intenable maillot vert du Tour de France célébrait son anniversaire, 28 ans. Son premier cadeau de la journée ? Un biscuit gratuit avec sa tasse au « Brown Sugar Espresso Bar », dans la périphérie de Wollongong, lors de la traditionnelle pause-café des sorties d’entraînement. Avec Jasper Stuyven, Yves Lampaert, Stan Dewulf, Nathan Van Hooydonck et avant la part de gâteau et les bougies en soirée, le nonuple vainqueur d’étape sur le Tour de France a pédalé au total trois heures autour de la ville côtière, empruntant certaines portions de la course. Les Belges se sont même arrêtés pour encourager un club local de cyclos qui passait dans le coin. « Attaque, attaque, il y en a deux devant », a beuglé tout sourire Yves Lampaert, les amateurs répondant par des grands gestes. Un instant léger et forcément savoureux avant un retour à l’hôtel dans un timing parfait, en évitant l’averse avant un week-end annoncé ensoleillé pour le chrono.