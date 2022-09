Steve Darcis se remémore la Coupe Davis 2017: «C’était plus fort que battre Nadal!»

Steve Darcis a réussi son plus grand exploit de Coupe Davis en battant Kohlschreiber et Zverev à Francfort en 2017 ! Une performance dont doivent s’inspirer les Diables blancs ce vendredi…

À 38 ans, Steve Darcis continue d’encadrer la relève du tennis à la tête du « Team Pro » de l’AFT à Mons, tout en s’occupant de ses écoles de tennis à Aywaille, Bastogne et dernièrement à Ans, en compagnie de Simon Goffin. « Oui, ça fait du boulot… », dit en souriant celui qu’on surnommait « Mister Coupe Davis ». Si l’épreuve, dans sa formule, a bien (trop) changé depuis les dernières participations du Liégeois aux finales de 2015 (contre la Grande-Bretagne à Gand) et de 2017 (face à la France à Lille), il n’en reste pas moins un spectateur attentif, « comme pour les autres sports », ajoute Steve, qui a aussi suivi les exploits d’un certain Remco Evenepoel, par exemple. Et donc le Liégeois sera à 100 % derrière les Diables blancs qui doivent absolument battre les Allemands, chez eux à Hambourg, pour rester dans la course en direction de Malaga…