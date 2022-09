Roger Federer, le plus grand de tous les temps, bien au-delà des chiffres

On ne va se mentir depuis qu’il avait quitté SON Wimbledon, en 2021, sur une lourde défaite contre le Polonais Hurkacz (6-3, 7-6, 6-0 !), à nouveau touché au genou, le monde du tennis redoutait, de plus en plus, le moment où Roger Federer dirait stop. Lors de son dernier anniversaire (41 ans), le 8 août dernier, il avait encore manifesté son souhait de tout tenter pour revenir et s’offrir un dernier tour, un dernier jubilé en jubilation, en passion, le mot qui résume le mieux son extraordinaire carrière.