Procès de l’attentat de Nice: «Il fallait que ces images soient montrées»

Les vidéos de l’attentat de Nice ont été diffusées devant la cour d’assises de Paris. Un moment insoutenable et pourtant indispensable pour de nombreuses victimes.

Le président, Laurent Raviot, avait prévenu. Les images seraient terribles. Jamais ces vidéos tournées par des amateurs ou par les caméras de surveillance n’avaient été montrées dans leur intégralité. Celles et ceux qui n’auraient pas la force ou le désir de les voir pourraient sortir. Des psychologues seraient à la disposition des parties civiles. Chacun savait à quoi s’attendre. Y compris les journalistes, sommés par les forces de l’ordre de couper ordinateur et téléphone pour que rien ne soit capté. Et pourtant.