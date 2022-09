«Une triste journée pour moi et le sport»: Rafael Nadal réagit à la retraite de Roger Federer

Pendant 15 ans, Roger Federer et Rafael Nadal ont écrit le feuilleton le plus passionnant de l’histoire du tennis, un duel entre deux joueurs aux styles totalement opposés. Ce jeudi, le Suisse a annoncé qu’il prendra sa retraite à l’issue de la Laver Cup, compétition prévue du 23 au 25 septembre. Et forcément, l’Espagnol a tenu à adresser quelques mots à son rival historique.

« Cher Roger, mon ami et rival. Je souhaite que ce jour ne soit jamais arrivé », a écrit Nadal sur les réseaux sociaux. « C’est un jour triste pour moi personnellement et pour le sport dans le monde entier. Ce fut un plaisir mais aussi un honneur et un privilège de partager toutes ces années avec toi, de vivre tant de moments extraordinaires sur le court et en dehors. »

Avant de poursuivre : « Nous aurons encore beaucoup de moments à partager ensemble dans le futur, il y a encore beaucoup de choses à faire ensemble, nous le savons. Pour l’instant, je te souhaite vraiment tout le bonheur possible avec ta femme, Mirka, tes enfants, ta famille et profite de ce qui t’attend. Je te verrai à Londres. »