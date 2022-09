Parlement wallon: le greffier écarté six mois pour faire tomber la pression

Pour calmer la fronde interne, le greffier Frédéric Janssens a été mis sur la touche pour maximum six mois. Le Bureau va désormais entendre le personnel et examiner si une sanction disciplinaire s’impose (ou pas).

Les téléphones ont chauffé mercredi après-midi. Et ils ont même carburé jusqu’au lendemain matin. Le malaise autour du parlement wallon montait en intensité. D’un côté, plusieurs députés de la majorité ont fait remonter leur embarras auprès de leur parti. Ils avaient de plus en plus de difficultés à rester muets face aux accusations qui visent le greffier Frédéric Janssens, et par extension le parlement qu’il dirige. Menaces, soupçons de harcèlement, avantages trop généreux, favoritisme dans un marché public, surcoûts des chantiers… De quoi faire grincer des dents. Puis tout le monde a en tête les discours officiels des fêtes de Wallonie, ce week-end. La présence du greffier pourrait clairement plomber l’ambiance.