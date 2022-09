Bruxelles: un dispositif d’écoute découvert dans une salle de professeurs à Schaerbeek

Une école secondaire de Schaerbeek a découvert un système de mise sur écoute dans les salles de professeurs, a rapporté plus tôt dans la soirée nos confrères de la RTBF. Une analyse complète du dispositif a permis d’identifier un système de téléphonie par internet.

La découverte a eu lieu à la rentrée scolaire. L’établissement a décidé de porter plainte. D’après la RTBF, c’est l’ancienne direction qui serait pour le moment soupçonnée. En effet, l’ancien directeur, via sa société, avait fait installer le système. Des soupçons que ce dernier rejette : « Je ne suis au courant de rien, le conseil d’administration ne m’a pas contacté. Qui serait assez stupide pour faire ça ? J’ai quitté l’école fin mars pour raisons de santé et je voudrais qu’on me laisse tranquille. Si la police souhaite m’interroger, je suis à sa disposition ».