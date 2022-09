Un impact majeur? Peu de chances… mais on ne sait jamais

Les films Deep Impact et Armageddon ne sont pas loin. Mais à quel point la menace d’une collision de notre planète avec un corps spatial est-elle réelle ? « Nous n’avons pas encore trouvé de menace significative d’impact d’astéroïdes sur la Terre », rassure Lindley Johnson, responsable de la « défense planétaire » à la Nasa. « Mais nous continuons à chercher. » Le 15 février 2013, rappelle la Nasa, un astéroïde non détecté est entré dans l’atmosphère terrestre et a explosé au-dessus de Tcheliabinsk (Russie) provoquant une onde de choc qui a frappé six villes de la région. L’explosion a fait plus de 1.600 blessés et causé des dommages estimés à 30 millions de dollars.