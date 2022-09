Seraing sans Lepoint ni Opare, mais avec ses Lions indomptables

Coup dur. Très dur même pour le RFC Seraing. Mercredi à l’entraînement, sur un ballon aérien, Christophe Lepoint rate son atterrissage. Le genou trinque. Ligament interne touché. Comme si cela ne suffisait pas, Daniel Opare se plaint des adducteurs. Quant à Dembélé, toujours blessé, il est rentré à Paris pour savourer un grand bonheur : il vient d’être papa.

Dans l’absolu, c’est un triangle central défensif au complet qui se trouve sur le flanc et sera donc absent pour le déplacement ô combien périlleux chez l’ogre de l’élite, l’Antwerp. Un Great Old détenteur du maximum de points mis en jeu. Kilota et D’Onofrio se trouvant eux aussi à l’infirmerie, un second problème se pose. Trois joueurs Belges (Lepoint, Opare, D’Onofrio) sortent de la liste.