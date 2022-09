Dévier un astéroïde pour protéger la Terre: le test grandeur nature approche

C’est sans doute d’avoir constamment la tête dans les étoiles qui stimule à ce point l’imagination des astrophysiciens et des ingénieurs spatiaux. La mission lancée le 24 novembre 2021 par le truchement d’une fusée Falcon 9 de Space X frôle la palme du genre : Dart, comme «Double asteroid redirection test», mais aussi comme fléchette en anglais. La métaphore choisie par la Nasa est claire : expédier un petit satellite dans le fondement d’un corps céleste en mouvement pour le faire dévier de sa trajectoire. La cible est un astéroïde de 160 mètres de diamètre – une fois et demi la longueur d’un terrain de football –, lui-même en orbite à 1,2 kilomètre autour d’un cousin de plus grande taille : 780 mètres de diamètre. Tous les deux, respectivement Dimorphos et Didymos, évoluent en duo à environ onze millions de kilomètres de la terre.