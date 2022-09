«Il laissera un gros vide»: David Goffin ému face à l’annonce de Roger Federer

« Je suis très triste d’apprendre la nouvelle », nous confia-t-il depuis sa chambre d’hôtel, après les entraînements du jour. « Ça devait arriver à un moment donné parce que, à 41 ans, pour un joueur de tennis, on n’est pas éternel. Ça m’a touché d’avoir pu suivre toute sa carrière. J’étais dans une tranche d’âge où j’ai pu suivre, quand j’étais plus jeune, ses premières victoires. Et puis, je suis monté petit à petit sur le circuit, jusqu’à arriver à jouer contre lui (NDLR : en 2012, Goffin s’était révélé au monde du tennis en prenant un set à son idole, en huitièmes de finale de Roland-Garros). Au total, je l’aurai affronté onze fois, avec une victoire dont je me souviendrai longtemps en demi-finale du Masters ATP. Ça restera la plus grande victoire de ma carrière, quoi qu’il arrive ! »

« Une locomotive »

Le Liégeois reste marqué par l’impact Federer. « Il va manquer énormément au tennis. Il a fait évoluer le tennis à un niveau jamais atteint. C’était la locomotive. Il a tiré le tennis très, très haut, mais pas uniquement en termes de compétition pure. Mais aussi au niveau du marketing, du business et tout le circuit a pu en profiter. On a pu jouer dans des plus gros stades, devant plus de public, rien que grâce à lui. Il laissera un gros vide, ça, c’est sûr. Ce que j’ai aimé surtout avec lui, c’est qu’il n’y avait jamais rien de calculé. Pour moi, c’est clairement le plus grand, même si j’adore Rafa, presque autant que lui. Mais Roger reste Roger, et par son charisme, son tennis et sa personnalité, je pense qu’il n’y aura jamais quelqu’un pour le surpasser. Ça va être dur de se dire qu’il ne fera plus aucun tournoi officiel… »