Acheter une cuisine, ce désir que les Belges répriment

Dopés par la crise sanitaire, les cuisinistes s’attendent maintenant à un ralentissement des commandes, compensé en partie par des équipements plus luxueux.

Les Belges ont une brique dans le ventre… et une cuisine aussi. Cette pièce, devenue centrale dans le cœur et le logement des consommateurs, a traversé les turbulences des trois dernières années avec une indéniable saveur de réussite. Merci le covid… C’est ce qui ressort de l’analyse triennale du secteur réalisée par le bureau d’études Shopperware pour le compte de Comeos, la fédération du commerce organisé. De cette enquête, il ressort que sur les trois dernières années (de juillet 2019 à juin 2022), les Belges ont acheté 186.000 cuisines, soit une diminution de 5 % par rapport à la période 2017-2019. Une baisse qu’il convient de relativiser, vu la fermeture des showrooms en 2020 pour cause de pandémie. Par ailleurs, si les volumes sont en léger retrait, les ventes en valeur ont progressé de 11 %. Le prix moyen d’une nouvelle cuisine est ainsi passé de 13.080 euros à 14.511 euros.