Roger Federer, le meilleur de tous les temps… pour monnayer son image

Symbolique, spectaculaire, inédit : en 2021, Forbes annonce que Roger Federer vient de rejoindre le club très (très, très) fermé des sportifs milliardaires, avec un revenu pour l’année écoulée de plus de 90 millions de dollars. Cette année-là pourtant, pas question de Grand Chelem, le Suisse a à peine foulé les courts en raison d’une blessure au genou. C’est le grand paradoxe : même dégringolant dans le classement, même largement devancé par Novak Djokovic et Rafael Nadal dans la course au GOAT (« greatest of all time », le meilleur de tous les temps), Roger Federer se fait plus d’argent que ses fameux rivaux. La raison est simple : sa fortune doit beaucoup à son image (et à son sens des affaires), au-delà ses performances d’athlète.