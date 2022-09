Retraite de Roger Federer: voici la lettre complète qu’il adresse à ses fans

L’ancien N.1 mondial de tennis Roger Federer a annoncé sa prochaine retraite jeudi dans un communiqué diffusé sur Twitter. Âgé de 41 ans, le premier joueur de l’histoire à avoir remporté 20 tournois du Grand Chelem entre 2003 et 2018, était régulièrement blessé ces trois dernières années.

Le Bâlois a noirci quatre pages pour prendre congé d’une époque, du circuit et de ses millions de fans. Les voici, traduites en français par La Tribune de Genève dans le cadre de la Leading European Newspaper Alliance (LéNA) dont fait partie Le Soir.

« À ma famille du tennis et au-delà,

De tous les cadeaux que le tennis m’a offerts à travers les années, le plus beau, sans aucun doute, aura été les rencontres effectuées le long du chemin : mes amis, mes adversaires et plus que tout les fans qui apportent au sport sa substance. Aujourd’hui, je veux partager certaines nouvelles avec vous tous.