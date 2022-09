Funérailles d’Elizabeth II: quelles seront les personnalités présentes lundi

L’abbaye de Westminster peut contenir jusqu’à 2.200 personnes. Côté britannique, seront présents évidemment les membres de la famille royale, la Première ministre Liz Truss, d’anciens Premiers ministres, d’autres grandes figures politiques et quelques VIP.

Plusieurs têtes couronnées ont aussi confirmé leur présence, dont le prince Albert de Monaco et son épouse Charlene, le roi Philippe de Belgique et son épouse la reine Mathilde, le roi d’Espagne Felipe VI et la reine Letizia...

L’empereur du Japon Naruhito et son épouse seront présents, pour leur premier voyage à l’étranger depuis leur accession au trône en 2019.

On ignore encore si le président chinois Xi Jinping ou prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane seront là.

Parmi les pays non-conviés, la Russie, la Birmanie ou encore la Corée du Nord.