«À propos», le podcast du Soir du 16 septembre: polémique au Parlement wallon, «deep fake»...

Par Sandrine Puissant et Pierre Fagnart Publié le 16/09/2022 à 06:00 Temps de lecture: 2 min

Frédéric Janssens, le greffier du parlement wallon, est suspendu pour 6 mois. Le bureau du parlement a décidé de sa mise à pied pour pouvoir enquêter sereinement sur les accusations de harcèlement qui le visent, des faits révélés au début de la semaine par Le Soir. On fait le point avec Xavier Counasse, chef du service Enquêtes.

Le ministre de la justice, Vincent Van Quickenborne, a annoncé son intention de retirer la reconnaissance de l’exécutif des musulmans, l’organe qui représente le culte islamique en Belgique. On vous a expliqué il y a quelques jours pourquoi le ministre avait été condamné dans une affaire qui l’opposait à l’ancien président de l’exécutif. Le podcast est toujours disponible si vous l’avez raté. Aujourd’hui on s’est demandé d’où venait ce droit de regard du monde politique sur le monde religieux. On a donc appelé Caroline Sägesser, politologue au Crisp.

Un véritable air d’opéra… interprété pour du faux par deux jurés et le présentateur de l’émission « America’s Got Talent » dans une vidéo truquée. C’était il y a quelques semaines. Le Belge Chris Umé a bluffé l’Amérique et le jury de l’émission par le réalisme de sa vidéo réalisée en direct. Générer des poèmes, des symphonies, des images, de la voix… de la vidéo. L’intelligence artificielle rend tout cela possible. Mais comment fonctionnent ces technologies ? Que peut-on en faire ? Quels sont les dangers ? On répond avec Philippe Laloux, notre spécialiste médias.

