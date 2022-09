Podcast – Comment fonctionne le «deep fake» et quels sont ses dangers?

Par Sandrine Puissant Publié le 16/09/2022 à 13:04 Temps de lecture: 1 min

Un véritable air d’opéra… interprété pour du faux par deux jurés et le présentateur de l’émission « America’s Got Talent » dans une vidéo truquée. C’était il y a quelques semaines. Le Belge Chris Umé a bluffé l’Amérique et le jury de l’émission par le réalisme de sa vidéo réalisée en direct. Générer des poèmes, des symphonies, des images, de la voix… de la vidéo. L’intelligence artificielle rend tout cela possible. Mais comment fonctionnent ces technologies ? Que peut-on en faire ? Quels sont les dangers ? On répond avec Philippe Laloux, notre spécialiste médias.

