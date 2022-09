L’agenda des Livres du Soir

Poetik Bazar, salon de la poésie bilingue, c’est les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25, au Be-Here, derrière Tour & Taxis à Bruxelles. Avec des lectures, ateliers, performances, débats, présentations, rencontres pour découvrir l’univers poétique belge de part et d’autre de la frontière. Avec Antoine Wauters, Marie Darah, Mustafa Kör, Astrid Haerens, Nawel Ben Kraiem… Des dédicaces, comme celles de Violaine Lison, pour Vous étiez ma maison (Esperluète) le samedi 24 à 14 h. Des soirées comme celle de la Maison Poème, le vendredi 23, avec Kirill Medvedev, Simone Atangana Bekono et Antoine Wauters. Et un Focus sur l’afro-poésie, mené par Dulia Lengema. Infos : poetikbazar.be

Marcel Proust, mémoire et oubli, une conférence de Gilles Rémy à la Maison CFC, à Bruxelles, le samedi 17 à 12 et Illustrer Proust. Histoire d’un défi, par Jan Baetens, à 15 h.