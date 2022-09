Guerre en Ukraine: une «fosse commune» découverte à Izioum, ville de l’est reprise aux Russes

Le conflit en Ukraine s’étend dans le temps et le bilan du nombre de victimes s’alourdit. Depuis plusieurs jours, l’armée ukrainienne affirme que ses forces ont repris 3.000 kilomètres carrés. Le président Volodymyr Zelensky s’est quant à lui exprimé et a affirmé qu’une enquête était en cours.

Une « fosse commune » a été découverte à Izioum, ville reprise aux Russes il y a quelques jours dans le cadre de la contre-offensive ukrainienne dans la région de Kharkiv (est), a affirmé jeudi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

« Nous voulons que le monde sache ce que l’occupation russe a provoqué », a-t-il dit sans donner de détails sur le nombre de personnes enterrées ni sur les causes de leurs décès. L’enquête a commencé, « on doit avoir plus d’informations vérifiées et claires demain », a ajouté M. Zelensky dans son adresse vidéo quotidienne.