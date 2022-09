Un but et un assist, un Teuma de gala: les bulletins de l’Union contre Malmö

5,5 Moris: peut-être pouvait-il un peu plus réduire l’angle sur le premier but de Malmö. Mais il est crucifié sur le second.

6,5 Kandouss: il s’est montré… offensivement en première mi-temps. Un but annulé pour un hors-jeu peu évident suivi, quelques minutes plus tard, d’une reprise presque victorieuse sur un centre de François.

7 Burgess: il marque son premier but de la saison, reprenant parfaitement de la tête un centre de Teuma. Défensivement solide, il réalise un superbe retour à la 43e.

6 Van der Heyden: son intervention n’est pas assez prompte sur le second but des Suédois. Pour le reste, il a tenu son rang.