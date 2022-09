Felice Mazzù après le partage entre Anderlecht et le Steaua Bucarest: «Ça fait partie du processus de guérison»

Mazzù avait choisi d’adapter son système tactique dans la capitale roumaine. « Le plan de jeu était de garder le 3-5-2 et de se reconvertir en un quatre arrière ou en quatre milieux de terrain pour fermer les double flancs du Steaua et pour ne pas défendre trop bas. Se repositionner en deux lignes de quatre a plutôt bien fonctionné. J’avais demandé de muscler notre jeu dans tous les secteurs, que ce soient les jeunes ou les anciens. Arnstad a précisément apporté cet impact et davantage d’agressivité. Tout n’était pas parfait mais je retiens du positif. Avec cette organisation, nous disposons d’une bonne base pour reconstruire avant d’être complètement guéris. »

Jan Vertonghen : « Il nous manque l’audace et la confiance »

« En général, quand vous ne perdez pas en coupe d’Europe, c’est que vous avez plutôt bien fait votre travail », analysait Jan Vertonghen jeudi soir à Bucarest. « Mais je ne suis pas complètement satisfait car j’ai le sentiment que nous avions la meilleure équipe. Notre jeu n’était pas le plus brillant mais nous avons eu les occasions pour l’emporter. Il nous a manqué l’audace et la confiance. Nous retournions trop systématiquement vers l’arrière au lieu de chercher la solution devant. La façon dont Yari Verschaeren est monté dit tout. Lui, il a osé. Si tout le monde dans le groupe pouvait s’inspirer de lui, ce serait vraiment une bonne chose. Si nous retrouvons la confiance et l’audace, il n’y aura pas beaucoup d’équipes plus fortes que la nôtre en championnat. »