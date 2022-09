Culte musulman: le conflit ne règle pas les problèmes

Le ministre en charge des cultes Vincent Van Quickenborne a frappé fort en privant l’Exécutif des musulmans de sa reconnaissance par l’Etat. L’organe représentatif du culte musulman et interlocuteur officiel du ministre de la Justice instruit et transmet les dossiers de reconnaissance des mosquées, organise les cours de religion islamique, désigne et forme les Imams. Un « bureau » devrait veiller à la continuité de ces tâches mais dans un contexte très difficile en l’absence d’interlocuteurs et alors que les subsides sont gelés depuis 2021.