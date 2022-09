Teddy Teuma suite à la victoire de l’Union contre Malmö: «6 sur 6? On peut rêver plus grand!»

Avec un but et une passe décisive à son compteur, le capitaine de l’USG était l’un des hommes forts de ce succès face aux Suédois.

Teddy Teuma était en grande forme ce jeudi soir face à Malmö. Le capitaine de l’Union ayant délivré l’assist sur le premier but de son équipe inscrit par Christian Burgess, et marqué le second d’une superbe frappe de l’extérieur du grand rectangle. « Je suis surtout content car c’était deux buts très importants pour le moral qui nous ont à chaque fois permis de revenir dans le match. Et on sait tous que le foot se joue aussi au niveau mental. Je suis content d’avoir pu aider l’équipe de cette manière. »

Avec six points en deux matches, l’Union peut désormais voir la suite de la compétition en Europa League de la plus belle des manières. Et rêver à une des deux premières places du groupe. « Ces deux matches font qu’on bascule du bon côté. On peut rêver plus grand. Mais il ne faut pas s’enflammer. Il reste quatre matches, dont deux face à Braga. Cela risque d’être très difficile. Mais ce qui est bien, c’est qu’on peut envisager la suite positivement, et en prenant du plaisir. Mais surtout, sans avoir aucun regret. »