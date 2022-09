La Belgique va octroyer une nouvelle aide militaire à l’Ukraine

Le gouvernement belge devrait décider, vendredi, d’octroyer une nouvelle aide militaire de 12 millions d’euros à l’Ukraine, a indiqué la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS), interrogée par L’Echo . La Défense a déjà livré pour 45 millions d’euros de matériel à l’Ukraine.

La Belgique va envoyer des mitrailleuses lourdes et des munitions, entre autres de la FN, pour un montant de 12 millions d’euros. « Nous enverrons aussi du matériel non létal pour l’hiver, des casques, du matériel de rechange, des équipements de vision. Début 2023, nous livrerons des ambulances et des camions d’évacuation médicale », détaille la ministre.