Le gouvernement fédéral augmente fortement la dotation de Bpost

Au titre des « services d’intérêt économique général », Bpost doit exploiter un réseau de bureaux de poste, de points de vente postaux et de guichets automatiques. L’entreprise doit aussi offrir certains services financiers de base et distribuer des pensions.

La rémunération de la société est supérieure de 40 % à celle prévue par le précédent contrat de gestion. Entre 2016 et 2020, sa dotation a oscillé autour des 90 millions d’euros par an. Le cabinet de la ministre compétente Petra De Sutter (Groen) indique que l’augmentation provient principalement de la baisse des recettes (due à la diminution des ventes de timbres) et de la hausse des coûts du réseau des bureaux de poste.