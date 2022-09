Roger Federer va tirer sa révérence: voici ses projets pour l’après-carrière

Roger Federer aurait aimé « arriver au bout de l’histoire » de lui-même, mais finalement, ses genoux en ont décidé autrement, sa date de naissance aussi, quelque part. « Franchement, je n’ai jamais pensé à une carrière aussi longue », avouait-il encore au moment de fêter ses 41 ans (le 8 août dernier). « À une époque, 35 ans me semblait déjà un cap énorme… Surtout que des joueurs comme Borg, Edberg, Becker ou Sampras ont arrêté bien plus tôt. Je me souviens d’une discussion avec Pete Sampras où il me demandait si j’en avais encore sous le coude. C’était déjà il y a une dizaine d’années, et il ne me voyait pas aller au-delà de 32-33 ans, ce qui était normal à l’époque. Je n’ai jamais imaginé jouer jusqu’à 41 ans, surtout après mes dernières opérations. Mais je suis parvenu à prendre du plaisir lors de toutes ces années sur le circuit, et ces voyages, avec Mirka, la famille et l’équipe… »

« Tout, sauf la cuisine… »

Dans huit jours, il tournera le dos à ce tennis qui a fait sa vie. Mais ne croyez pas que le « jeune retraité » va entrer en dépression.