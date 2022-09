L’incroyable statistique du football belge en Coupes d’Europe cette saison

Le Club Bruges, La Gantoise, l’Union Saint-Gilloise et Anderlecht n’ont pas encore perdu le moindre match depuis le début des phases de poules. Une sacrée performance pour notre pays.

C’est une entame de phase de groupes rêvée pour nos clubs engagés en Coupes d’Europe. Alors que les dernières saisons n’ont pas vraiment été fructueuses et que le ticket direct pour la prochaine Ligue des champions ne sera plus attribué au champion national au terme de cette saison, les représentants belges sur la scène continentale semblent se reprendre. Ce qui pourrait permettre, en fonction de la suite des événements, de récupérer ce fameux sésame pour la C1 après 2023-2024.

Avant toute supputation, il faut avant tout savourer l’instant présent. Car après deux journées des différentes phases de groupes, nos quatre clubs n’ont pas encore perdu le moindre match (six victoires et deux partages). Ce qu’aucun autre pays européen ne peut se vanter d’avoir également accompli. Pas même la puissante Premier League, ni la Serie A ou la Liga. Une performance de choix, donc, pour la Belgique… et son coefficient européen.