Justine Henin rend hommage à Roger Federer: «Il y a, chez lui, cette magie qui le rend très spécial»

Amoureuse du beau jeu, Justine Henin n’a jamais caché son admiration pour Roger Federer. « Il a le talent, mais il a travaillé dur et de façon intelligente aussi pour s’améliorer avec la maturité. Je pense qu’il a été capable de contrôler ses émotions et de trouver un très bon équilibre dans sa vie de famille, professionnellement et avec ses amis. C’est une personne très détendue sur un court, ça l’a aidé à durer plus longtemps. Il y a cette petite chose assez magique, chez lui, qui le rend très spécial. Je pense qu’il fallait s’attendre à cette annonce, même si ça fait toujours mal d’imaginer le tennis sans Roger. »

Xavier Malisse : « Vraiment une belle personne »

Xavier Malisse (42 ans) a grandi aux côtés de Roger Federer. « Il a tout apporté au tennis… » commente le Courtraisien. « C’est grâce à lui que le tennis est devenu si important à travers le monde. C’était aussi un gentleman. J’espère justement que les nouvelles stars, qui arrivent, pourront s’inspirer de ce comportement. Je l’avais joué en moins de 16 ans et il n’était pas encore du tout Federer… Je pense que j’ai gagné 6-0, 6-1… Mais ça a beaucoup changé, après (il rit). La première fois que je l’ai vraiment rencontré chez les pros, c’était lors du fameux quart de finale en Coupe Davis contre la Suisse en 1998… Il a beaucoup pleuré durant sa carrière (il rit encore), parce qu’il a aussi remporté beaucoup de trophées ! Federer, je l’appréciais aussi en tant que belle personne. On ne va pas trouver beaucoup de stars comme lui, aussi sympas. »