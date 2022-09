Les Ultras du Dinamo Zagreb saccagent un stand à Milan(vidéo)

Le Dinamo Zagreb s’est incliné 3-1 face à l’AC Milan ce mercredi soir lors de la 2e journée de Ligue des champions. Au-delà du résultat, c’est malheureusement le comportement inacceptable de plusieurs supporters croates qui retient l’attention.

Dans une vidéo, on aperçoit un cortège de plusieurs dizaines de supporters traverser les rues milanaises en faisant le salut nazi. Un défilé tout simplement inadmissible avec un geste de plus en plus souvent aperçu dans le milieu du football. Mais ce n’est pas tout…

Si l’on a appris que 14 Ultras croates avaient été arrêtés par la police italienne mercredi, d’autres se sont encore fait remarquer après la rencontre. En effet, sur ces images publiées sur les réseaux sociaux, on aperçoit plusieurs personnes prendre d’assaut un stand de nourriture à Milan. Ils ont frappé la devanture du stand, ce qui a provoqué la peur légitime de la vendeuse. Avec de terribles cris de désespoir.