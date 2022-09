«Les jambes et la tête»: L’image est le miroir du sport

La qualité de plus en plus précise de l’image a transformé le sport. La télévision a même contribué à son essor, au point d’en faire un business à l’échelle planétaire sous la bien nommée appellation : les droits d’image.

D’aucuns estiment que Dieu, si Dieu existe, a créé l’homme à son image. En sport, la formule ne s’embarrasse pas d’un recours à la foi, au dogme ou à la philosophie car l’image a carrément permis de sublimer le sport, voire de créer de nouvelles disciplines. On parle ici bien sûr des sports à l’échelon professionnel qui inondent jusqu’à plus soif les programmes jour et nuit.