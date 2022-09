Rencontre Poutine-Xi Jinping: une table de discussion en forme de cercueil

Les deux dirigeants se sont réunis en marge d’un sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Samarcande, en Ouzbékistan, au moment où les relations entre leurs pays et les Etats-Unis sont fortement tendues.

Dans le contexte de tensions avec les Etats-Unis, le rapprochement entre Pékin et Moscou, dont les relations ne sont pas exemptes de frictions, fait figure de front face à ce pays qu’ils jugent hostiles à leurs intérêts.

Les présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine ont affiché jeudi leur volonté de se soutenir et de renforcer leurs liens en pleine crise avec les Occidentaux, lors de leur première rencontre depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

« La Chine est disposée à travailler avec la Russie pour assumer leur responsabilité de grandes puissances, jouer un rôle de premier plan et injecter de la stabilité et de l’énergie positive dans un monde parcouru par le chaos », a déclaré Xi Jinping au début de l’entretien retransmis en direct.

Selon la télévision d’Etat chinoise, M. Xi a également dit à M. Poutine que la Chine était prête à « travailler avec la Russie à un soutien ferme et mutuel sur les questions liées aux intérêts fondamentaux de chacun et approfondir la coopération ».

M. Poutine, de son côté, a dénoncé les tentatives occidentales de « créer un monde unipolaire », qui ont « récemment pris une forme absolument laide et sont totalement inacceptables ».

Une table en forme de cercueil

C’est encore une table qui a attiré l’attention lors de cette rencontre. On se souvient de la table de 7 mètres de long, entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Cette fois-ci, 5 mètres séparaient le président russe et Xi Jinping. La table était ornée en forme de fer à cheval, avec au milieu, ce qui ressemblait à un cercueil décoré de compositions florales rouges. Les négociateurs n’y ont pas prêté une grande attention.