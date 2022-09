«A la ligne», un livre inspirant

Je ne finis jamais les romans, jamais. C’est comme les cafés, s’esclaffe Mohamed El Khatib en pointant sa tasse, où repose un fond de liquide noir après deux heures de conversation. Mais cet été, j’ai fini un roman : A la ligne, de Joseph Ponthus. C’est le parcours d’un ouvrier en intérim. Comme moi, il a fait hypokhâgne, khâgne, et puis, comme beaucoup d’intellectuels, il se retrouve dans une situation précaire, à faire des boulots sous-payés pour pouvoir manger. Il se retrouve à l’usine et le regard qu’il porte est d’une force ! J’ai rarement lu ça sur la culture ouvrière. Il y a très peu de livres sur le sujet et celui-là est extrêmement poétique. En même temps, c’est sur sa vie de couple, sa mère qui est malade d’un cancer. Tout est dans ce livre. Il est mort jeune, à 42 ans, c’était son premier roman. »