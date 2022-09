Bière, pâtes, viande: les produits les plus impactés par l’inflation

Les prix de nombreux produits alimentaires sont en hausse depuis le début de la guerre en Ukraine en février dernier. Voici les produits pour lesquels les prix augmentent à travers le monde.

Les pâtes

Selon une estimation d’Allianz, le prix des pâtes a augmenté de 19 % dans la zone euro sur 18 mois. Au Canada, on observe une hausse de 60 centimes en un an. Au Mexique, le kilo de tortilla a augmenté de 2,79 pesos en 8 mois et c’est l’un des aliments qui influence le plus l’inflation dans ce pays d’Amérique latine.