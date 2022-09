L’Ukraine annonce la découverte d’une fosse commune de «450 tombes» dans une ville reprise aux Russes

« Ce n’est qu’un seul des sites d’enterrements massifs découverts près d’Izioum », a-t-il écrit sur Twitter. « Pendant des mois, la terreur, la violence, la torture et les meurtres de masse ont régné en maître dans les territoires occupés » a-t-il ajouté.

« Ce vendredi, des journalistes ukrainiens et internationaux viendront à Izioum. Nous voulons que le monde sache ce qui se passe réellement et ce à quoi l’occupation russe a conduit. Boutcha, Marioupol, maintenant, malheureusement, Izioum… », a lancé M. Zelensky dans son adresse vidéo quotidienne, sans donner de détails sur le nombre de personnes enterrées ni sur les causes de leurs décès.