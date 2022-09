Cyclisme: le jeune Alec Segaert va passer professionnel chez Lotto-Soudal

Après un an et demi au sein de la formation continentale de développement, il passera dans l’équipe pro à la mi-2024. Segaert a signé jusque fin 2025. Pour sa première saison chez les espoirs, le Belge de 19 ans s’est directement illustré en remportant notamment le Hel van Voerendaal et se classant quatrième du Triptyque des Monts et Châteaux. Dernièrement, il a terminé deux étapes du Tour de l’Avenir, le Tour de France pour les U23, à la deuxième place.

« L’équipe possède un très bon historique en matière de développement de jeunes talents. Je pense notamment à des coureurs comme Tim Wellens, Florian Vermeersch ou encore Arnaud De Lie. De plus, l’équipe est sans cesse en quête de nouvelles améliorations, que ce soit en matière d’entraînement ou de matériel », a dit Segaert, cité par son équipe.