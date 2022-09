«Les Reines»: Emmanuelle Pirotte, la reine du romanesque

Les Reines, Emmanuelle Pirotte, Cherche-Midi, 520 p., 21 €, ebook 14,99 €

Au bout des 520 pages du roman, on est un peu hagard. L’esprit rêve, s’égare, vagabonde. Comment ! L’histoire de Milo, Faith, Alba, Edda, Novak et les autres est vraiment finie ? Mais non, on a envie de clamer que ce n’est pas possible. Tant on veut les accompagner encore, ces héroïnes et ces héros, dans les Hautes Terres de la Grande Ile, au royaume amazonien de Danemark, sur les flots de la Grande Mer ou dans les Hébrides. Tant ils nous sont familiers. Tant ils font maintenant partie de notre vie.