Tamino, «Sahar»

Communion-Virgin.

Tout est discrétion chez Amir qui se produit dans le monde entier sans faire de bruit. À l’image de sa musique et de ces nouvelles chansons qui, entre guitare et oud, sur un tapis de violons enchanteurs, nous emportent pour un voyage où tout n’est que douceur et beauté. Dès The Longing, on se laisse flotter dans une mer d’humanité bousculée par des rythmes qui, de The Flame à Fascination (le deuxième single après le très oriental The First Disciple), apportent tout le sel de cet artiste qui ne peut que séduire tous les fans de Leonard Cohen. Angèle, qu’on entend ici en anglais sur Sunflower, n’en pense pas moins…