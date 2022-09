Bozar: la Tchéquie en musique

La Tchéquie est peut-être le pays le plus essentiellement musical d’Europe tant la pratique et l’écoute de la musique sont intégrées dans la vie quotidienne et marquent l’histoire du pays dont elles constituèrent le fer de lance de l’affirmation nationale contre l’Autriche des Habsbourg. C’est toute cette richesse inimaginable que ce pays va proposer, dans le cadre de sa présidence européenne, d’ici la fin de l’année à Bozar avec pas moins de 9 concerts !

Tout commence ce 21 septembre avec le Praga Philharmonic sous la baguette de Jan Kucera où Lukas Vondracek confrontera son Beethoven à la création par le jeune compositeur tchèque Tomas Kaco de sa partition Stronger than Yesterday pour piano et orchestre. Et on continue avec la Capella Mariana le 30 septembre (de Perotin à Pärt), la soprano Hanna Blazikova et le Hathor Consort dans des pages de Barbara Strozzi (18 octobre), la formidable Philharmonie Tchèque sous la direction de Symon Bychkov avec Gautier Capuçon en soliste (21 octobre) et le Pavel Haas Quartet, un des meilleurs quatuors à cordes de l’heure, dans Dvorak et Janacek (13 novembre)