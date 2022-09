Le shoot d’adrénaline des Editors

PIAS.

Le virage électronique et rock du groupe anglais se confirme avec ce EBM, un acronyme signifiant Editors Blanck Mass, le pseudo de Benjamin John Power, le nouveau claviériste, mais aussi la référence à l’Electronic Body Music des années 80 popularisée par nos Front 242 ou encore DAF et Nitzer Ebb. C’est avant tout pour la scène que Tom Smith et sa bande ont imaginé ce septième album aux beats électro boostant des mélodies foncièrement up-tempo. « Ben a certainement été un shoot d’adrénaline dans notre processus créatif », a déclaré Tom à propos du nouveau venu. « Les chansons sont tellement immédiates ». C’est à une véritable cavalcade sonore 80’s qu’on assiste avec ces neuf longs titres trépidants. Coldplay devrait s’en inspirer !