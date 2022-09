Crise de l’énergie: l’État doit agir

Notre gouvernement ne semble pas avoir compris l’ampleur de la crise économique et sociale qui nous attend s’il ne prend pas rapidement des mesures beaucoup plus fortes que celles qu’il a prises jusqu’à présent.

Depuis 1945, les Européens, du moins en Europe occidentale, n’ouvrent pas d’articles avec les mots « nous sommes au bord d’une catastrophe sociale et économique ». Mais à cette occasion, je dois malheureusement utiliser de tels mots. Des prix de l’énergie incroyablement élevés menacent de paupériser une grande partie de la population ; anéantir des milliers d’entreprises et saper nos perspectives économiques. Le gouvernement doit agir rapidement et de manière décisive pour éviter ce désastre. Une réduction de la TVA à 6 % sur les factures d’énergie et une focalisation sur l’extension du tarif social à près d’un million de Belges (soit moins d’un dixième de la population) sont tout à fait inadéquates. De même, l’indexation des salaires est un autre exemple de la réponse limitée du gouvernement. Une augmentation de salaire de 10 % est d’un confort limité si vos factures d’énergie sont passées de 1.500 € à 8.500 €. Et il est loin d’être clair que de nombreuses entreprises peuvent supporter le coût des augmentations de salaire induites par l’inflation énergétique. L’indexation n’est peut-être qu’un prélude aux faillites d’entreprises et à la montée du chômage. À lire aussi La vague de faillites a commencé en Allemagne

Attentisme

L’attentisme des ministres donne à penser qu’ils n’apprécient pas vraiment le tsunami économique et politique qui s’annonce. Ils ne semblent pas se rendre compte que des mesures décisives sont nécessaires pour protéger les ménages et les entreprises. D’autres gouvernements comprennent cela. Le gouvernement allemand a annoncé qu’il dépensait 65 milliards d’euros et le Royaume-Uni 150 milliards d’euros pour protéger leurs sociétés et leurs économies. À lire aussi Crise énergétique: comment la France s’en sort mieux

Pourquoi ne pas protéger la Belgique et les Belges ? Il semble que les ministres craignent de s’engager dans des dépenses publiques à l’échelle de l’Allemagne ou du Royaume-Uni. Ce qu’ils oublient, c’est que devoir dépenser environ 15 à 20 milliards d’euros sera beaucoup moins cher que de faire face à la dévastation sociale et économique qui en résultera, causée par des prix de l’énergie extrêmement élevés.

Un risque de tsunami économique dévastateur

Si le gouvernement poursuit sa stratégie de soutien énergétique minimal, presque toutes les dépenses discrétionnaires en Belgique s’effondreront. Personne, à part les très riches, ne dépensera de l’argent pour quoi que ce soit d’autre que la nourriture et les médicaments. Des secteurs entiers de l’économie qui dépendent des dépenses de consommation vont s’effondrer. Le secteur des loisirs et de l’hôtellerie se repliera, ainsi que le secteur des biens de consommation. Les rues commerçantes belges prendront une atmosphère de tiers-monde avec des devantures de magasins barricadées et une prolifération de prêteurs sur gage. En outre, un grand nombre d’entreprises non consommatrices et incapables de payer leurs factures d’énergie cesseront leurs activités, dont beaucoup ne rouvriront jamais. En d’autres termes, si le gouvernement ne cherche pas à protéger globalement les ménages et les entreprises, la santé économique fondamentale du pays sera compromise. L’assiette fiscale sera érodée avec des coûts pour la prospérité économique du pays qui dureront bien plus longtemps que trois à cinq hivers.