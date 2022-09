Royaume-Uni: l’accès à la file d’attente pour voir le cercueil de la reine Elizabeth II suspendu

L’accès à la file d’attente pour voir le cercueil d’Elizabeth II a été suspendu vendredi en raison de la forte affluence, a indiqué le gouvernement.

À lire aussi Elizabeth II, la Reine d’un siècle

Il a été suspendu « pour au moins six heures » a-t-il précisé. Le temps d’attente avant cette suspension était monté à 14 heures et la file d’attente serpentant dans le centre de Londres faisait plus de 8 kilomètres.