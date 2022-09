«Chocolat amer»: Philippe Blasband sur les traces de La Belette

Chocolat amer, Philippe Blasband, Castor Astral, 259 p., 20 € ebook 9, 99 €

Tu es toujours vivante, Sabine Verhelst… » Telle est la phrase que se répète tous les matins la narratrice de Chocolat amer, nouveau roman de Philippe Blasband. On comprend pourquoi en découvrant petit à petit son parcours : ancienne « pute » (même si ça dérange, c’est le mot qu’elle utilise systématiquement pour que les choses soient claires), droguée et autres calamités, elle a permis, des années plus tôt, de mettre fin aux agissements d’un certain Martin Rooselaer qui, derrière une façade d’employé discret, cachait les noirs agissements d’un tueur en série de prostituées.