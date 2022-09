Roberto Martinez justifie ses choix pour la Ligue des Nations: «Il est important de montrer notre soutien à Jason Denayer»

Et, dans cette liste, figurent deux noms qui pourraient surprendre : Zeno Debast, repris pour la toute première fois, et Jason Denayer, toujours sans club depuis l’expiration de son contrat à Lyon. Mais, pour le tacticien espagnol, ces deux sélections n’ont rien de surprenant. « Zeno Debast a fait des progrès incroyables. Il a fait du très bon travail avec les U19. C’est un joueur très impressionnant, qui a déjà un rôle très important à Anderlecht. Aujourd’hui, il a l’occasion de montrer ce qu’il sait faire avec les Diables. Quant à Jason Denayer, sa situation est très particulière, nous devons donc traiter son cas de manière très particulière. Il était présent dans sept des huit matches de qualification pour la Coupe du Monde, c’est un joueur important dans le groupe. Même s’il ne jouera pas contre les Pays-Bas et le Pays de Galles, il aura l’occasion de s’entraîner avec tout le monde. Cela lui donnera une chance de prouver sa valeur en vue de la Coupe du Monde, comme tous les autres joueurs que nous suivons. Il est très important de lui montrer notre soutien dans ces moments, mais également de nous assurer qu’il sera prêt physiquement pour le Qatar. »

Roberto Martinez a également justifié les absences de certains joueurs, comme Jérémy Doku ou Adnan Januzaj, pour ne citer qu’eux. « Il y a d’autres joueurs qui ont fait un meilleur début de compétition que Januzaj et Praet, avec plus de minutes disputées. Cela dit, nous gardons bien évidemment un œil sur eux, car nous savons de quoi ils sont capables. Comme nous restons attentifs à la situation de Nacer Chadli, qui a un profil unique. Nous avons toutefois estimé qu’il avait besoin de plus de temps dans son nouveau club. J’ai été impressionné par son premier match dans le championnat belge, mais nous aimerions qu’il joue plus de 60 minutes par match. Dans ce cas-là, il rentrera en ligne de compte pour une sélection. C’est la même chose pour Jérémy Doku. Sa montée au jeu a été assez intéressante ce jeudi, mais il doit retrouver un temps de jeu plus régulier. C’est pour cette raison que nous avons préféré le reprendre dans la sélection U21. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne viendra pas au Qatar, car il reste très proche de la liste des Diables. »